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صلاح يتلقى رسالة خاصة من ليفربول بعد الخسارة المريرة في كأس إفريقيا

الرياضة

صلاح يتلقى رسالة خاصة من ليفربول بعد الخسارة المريرة في كأس إفريقيا
AFP Kenzo TRIBOUILLARD
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حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة دعم لنجمه المصري محمد صلاح، بعد خسارته مع منتخب بلاده في نهائي النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أمام السنغال.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة للنجم محمد صلاح مرفقة بـ"تدوينة" جاء فيها: " يجب أن تفخر بالأداء الرائع الذي قدمته طوال هذه البطولة يا @MoSalah".

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وخسر المنتخب المصري بقيادة صلاح أمام نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني زميله في ليفربول، بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: RT

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