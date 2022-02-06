المغربي حكيمي يعود إلى قائمة سان جيرمان أمام ليل

أعلن مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة ليل، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمت القائمة 21 لاعبا، كان بينهم الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الذي عاد للقائمة، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

The Parisian squad for the trip to Lille! 📋🔴🔵



#LOSCPSGpic.twitter.com/kQm3XKgsCw — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 6, 2022

في المقابل، غاب خمسة لاعبين عن القائمة بسبب إصابات مختلفة، وهم نيمار، وسيرخيو راموس، وجورجينيو فينالدوم، وماورو إيكاردي، وأندير هيريرا.

كما يستمر غياب الثنائي السنغالي إدريسا غايي، وعبدو ديالو، لارتباطهما بالمشاركة مع منتخب بلادهما في أمم إفريقيا، حيث تلعب السنغال ضد مصر اليوم الأحد، في المباراة النهائية.

وجاءت قائمة سان جيرمان لمواجهة ليل كالتالي: نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، دي ماريا، بيرنات، دانيلو، داغبا، كورزاوا، دراكسلر، كيرير ، نونو مينديس، دينا إيبيمبي، ميسي، سيمونز، ميتشو، دوناروما ولوتيلييه.

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا، الذي لعب مباراة أكثر.

المصدر: وكالات