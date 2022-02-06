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منع مدرب منتخب مصر من حضور عملية إحماء لاعبيه قبل لقاء السنغال

الرياضة

منع مدرب منتخب مصر من حضور عملية إحماء لاعبيه قبل لقاء السنغال
AP
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تلقى منتخب مصر، صدمة قبل مواجهته المرتقبة ضد السنغال، اليوم الأحد، على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة القارية، منع المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، من حضور عملية إحماء اللاعبين قبل مباراة "الفراعنة" والسنغال الليلة، وكذلك دخول غرفة الملابس قبل وأثناء المباراة، على خلفية قرار إيقافه مباراتين، بسبب طرده في لقاء الكاميرون في الدور نصف النهائي.

وسيتواجد كيروش في المدرجات أثناء المباراة، وسيحاول تقديم التعليمات للاعبيه من خلال التواصل مع الجهاز المعاون له عبر الهاتف. 

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ويسعى منتخب مصر لاقتناص اللقب القاري الثامن في تاريخه، بعد تتويجه به في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، بينما تطمح السنغال للظفر بأول لقب في تاريخها، مع جيل كروي أسطوري يقوده النجم ساديو ماني.

المصدر: وكالات

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