دقيقة حداد على روح ريان قبل تمرين الأهلي المصري (صور)
الأهلي\تويتر
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وقف أعضاء نادي الأهلي المصري، الذي يشارك حاليا في مونديال الأندية في الإمارات، دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة على روح الطفل المغربي ريان، الذى أعلن عن وفاته أمس داخل البئر.
وجاء ذلك قبل بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، الثلاثاء المقبل.
دقيقة صمت من فريقنا علي الطفل ريان قبل بداية المران pic.twitter.com/JCQh1uQPKh— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 6, 2022
وكان نادي الأهلي، قد نعى الطفل المغربي ريان، الذي توفي مساء أمس السبت، فور انتشاله من أحد الآبار العميقة في قريته بإقليم شفشاون بشمال المغرب.
المصدر: RT
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