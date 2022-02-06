آل الشيخ يتفاعل مع تأهل الأهلي المصري لنصف نهائي مونديال الأندية

أعرب رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عن سعادته بتأهل فريق الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

وبلغ الأهلي المربع الذهبي، عقب فوزه أمس السبت على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

وحرص آل الشيخ على التفاعل مع المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر تغريدة بعد إحراز الأهلي لهدفه الأول بواسطة اللاعب محمد هاني، جاء فيها: "الله، هدف ملعوب من الأهلي".

الله هدف ملعوب من الاهلي👏🏻👏🏻👏🏻🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 5, 2022

وبعد نهاية المباراة، نشر آل الشيخ تغريدة أخرى، قدم من خلالها التهنئة للأهلي وجماهيره بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث كتب: "مبروك، الأهلي بمن حضر".

ويلتقي الأهلي في الدور نصف النهائي مع نادي بالميراس البرازيلي، الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT