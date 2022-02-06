صلاح قبل مواجهة السنغال: طالما مكة دعت لنا فإننا سنفوز (فيديو)

كشف قائد منتخب مصر، محمد صلاح، أن ابنته مكة، تتفاءل بفوز "الفراعنة" على السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي سيجع المنتخبين مساء اليوم الأحد.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي عشية المباراة النهائية المرتقبة في العاصمة الكاميرونية ياوندي: "مكة تريدني أن أعود إلى البيت سريعا لأنني قريب منها للغاية، لكنها تعلم أنني مع المنتخب".

وأضاف: "كانت (مكة) ترغب في الحضور إلى هنا (الكاميرون)، ولكن طول ساعات السفر تسبب في عدم مجيء الأسرة، لكن مكة اتصلت بي وقامت بالدعاء لنا للفوز بالبطولة".

وأكمل: "طالما مكة دعت لنا إن شاء الله سنفوز".

ويسعى منتخب مصر لاقتناص اللقب القاري الثامن في تاريخه، بينما تطمح السنغال للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل كروي أسطوري يقوده النجم ساديو ماني.

المصدر: RT