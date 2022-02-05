محرز يعلق على وفاة الطفل المغربي ريان (صورة)

نشر لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز، مساء السبت، صورة على حسابه في "أنستغرام"، أرفقها بتعليق على وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون قبل أيام.

ويظهر في الصورة الطفل الراحل ريان باللونين الأبيض والأسود، فيما كتب محرز تعليقا قال فيه "الله يرحمه".

يذكر أن السلطات المغربية أفادت، مساء السبت، بوفاة ريان الذي ظل عالقا في البئر لأيام.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

المصدر: RT