شاهد.. فتاة تحطم هاتفها المحمول لمساعدة لاعب هوكي.. وتحصل على المكافأة

أقدمت فتاة على التضحية بهاتفها المحمول "أيفون" لمساعدة الكندي، توم ويلسون، لاعب واشنطن كابيتالز لهوكي الجليد، لإخراج عصاه المستعصية بين لوحين زجاجين خلال مباراته أمام ضيفه أناهايم.

واستعصت عصا الهوكي لتوم ويلسون بين لوحين زجاجين، أثناء مباراة في الدوري الأمريكي لهوكي الجليد في ديسمبر الماضي، وقامت الفتاة التي تدعى كارولينا بإخراجها بواسطه هاتفها من نوع "أيفون" الذي تحطم نتيجة الضربات.

وكافأ نادي واشنطن كابيتالز مشجعته الوفية، قبل مباراته أمام ضيفه أدمنتون (3-5) فجر الخميس الماضي، وعوض نادي العاصمة الفتاة بجهاز هاتف جديد من نوع "iPhone" أيضا، إضافة إلى القميص الشخصي لويلسون وعصا الهوكي الخاصة باللاعب، تقديرا لما قامت به من أجل النادي.

المصدر: "matchtv"