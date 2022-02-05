جيرو يقود ميلان لقلب الطاولة على إنتر في "ديربي الغضب"

حول فريق ميلان تأخره بهدف إلى فوز مثير على جاره ومضيفه اللدود إنتر ميلان (1-2)، في "ديربي" مدينة ميلانو الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش فريقه إنتر ميلان "النيراتزوري" في المقدمة بهدف سجله، عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

ورد ميلان الصاع صاعين بفضل مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، الذي أحرز هدفين "الروسونيري" في غضون أربع دقائق عند الدقيقتين (75 و79) من زمن اللقاء على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة، في المركز الثاني في ترتيب الدوري، وقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط بينه وبين متصدر "الكالتشيو" إنتر ميلان، الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: RT