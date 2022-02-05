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شاهد.. الأهلي يهز شباك مونتيري في كأس العالم للأندية

الرياضة

شاهد.. الأهلي يهز شباك مونتيري في كأس العالم للأندية
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تقدم نادي الأهلي المصري على منافسه مونتيري المكسيكي (1-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وسجل المدافع المصري محمد هاني هدف التقدم "للمارد الحمر" بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء المقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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المصدر: RT 

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