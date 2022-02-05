أول تعليق لرانجنيك بعد خروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي

صرح مدرب مانشستر يونايتد، الألماني رالف رانجنيك، إن فريقه يجب ألا يلوم سوى نفسه، عقب الخسارة أمام ميدلسبره، أمس الجمعة، والخروج من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأخفق مانشستر يونايتد في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وخرج بشكل مفاجئ من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بخسارته على أرضه أمام ميدلسبره من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

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وقال رانجنيك بعد المباراة: "أهدرنا الكثير من الفرص، خاصة في الشوط الأول، وكان من المفترض أن نتقدم بسهولة 3-0 بعد 45 دقيقة".

وأضاف: "في الشوط الثاني، أهدرنا بعض الفرص الرائعة، حتى بعد أن سجلوا هدفهم الذي لم يكن ينبغي أن يأتي".

وتابع: "فرصة برونو المهدرة مثل ركلة الجزاء تقريبا، لذلك علينا أن نلوم أنفسنا على إهدار الكثير من الفرص في المباراة".

وأكمل: "في النهاية، إذا كان الأمر يتعلق بركلات الترجيح فهي أيضا مسألة حظ، ونحن خسرنا تلك المباراة وشعرنا جميعا بخيبة أمل كبيرة".

وكان يونايتد، ودع هذا الموسم، مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث على يد وست هام (0-1)، كما أنه يتخلف حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 19 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر، بعد 23 مباراة لكل منهما.

ولم يفز يونايتد بأي لقب منذ 2017 حين أحرز كأس الرابطة في الموسم نفسه الذي توج خلاله بلقب "يوروبا ليغ" الأخير له أيضا قاريا.

المصدر: وكالات