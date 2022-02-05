روسيا تهزم أوكرانيا وتبلغ نهائي كأس أوروبا لكرة الصالات

تغلب منتخب روسيا على نظيره الأوكراني 3-2، أمس الجمعة، ليصعد إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في الصالات المقامة في هولندا.

وسجل أهداف روسيا، أنتون سوكولوف، وأندريه أفاناسيف، وأرتيوم نيازوف، بينما أحرز يفغيني سيري، ودانييل أباكشين، هدفي منتخب أوكرانيا.

وينتظر منتخب روسيا في المباراة النهائية، التي تقام غدا الأحد، الفائز من مواجهة البرتغال، حاملة اللقب وبطلة العالم، وإسبانيا .

تجدر الإشارة إلى أن روسيا توجت مرة واحدة ببطولة أوروبا لكرة القدم في الصالات في العام 1999، ونالت الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2018.

المصدر: lenta.ru