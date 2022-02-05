بعد صدمة مصر.. إيتو يتوعد منتخب الجزائر (فيديو)

دعم رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، لاعبي منتخب بلاده رغم الخسارة في نصف نهائي كأس إفريقيا أمام مصر، وحث لاعبيه على تجاوز الجزائر والتأهل لمونديال قطر.

وعقب خسارة الكاميرون أمام مصر بركلات الترجيح 1-3، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا، ظهر إيتو عبر مقطع فيديو نشره الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وهو يحاول رفع معنويات لاعبي منتخب بلاده.

وشدد إيتو في الفيديو على أن السبيل الوحيد والأمثل لنسيان ما حدث أمام مصر، هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" على حساب الجزائر.

https://arabic.rt.com/sport/1321313-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/

وأضاف نجم برشلونة السابق: "رحلتنا كانت رائعة. الإقصاء مخيب للآمال بالطبع. لكن مستواكم كان جيدا، وهذه الرحلة ستنتهي بنا في قطر".

وواصل واثقا: "بكل تأكيد ستتعرضون للنقد بعد فشلنا في التتويج باللقب القاري، لكن يجب علينا ألا ننسى موعدنا الحاسم في مارس المقبل، والذي سيفتح لنا باب المشاركة في كأس العالم. أنا مقتنع وواثق من هذا الأمر".

وتلعب الكاميرون مع الجزائر ذهابا وإيابا ضمن الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" نهاية مارس المقبل.

المصدر: وكالات