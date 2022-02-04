الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف نتيجة مسحة بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب "الفراعنة" اليوم في الكاميرون، وذلك قبل مواجهة منتخب السنغال في نهائي كاس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل.
وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الإفريقية، عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله".
🔴 سلبية مسحة "مباراة السنغال" لجميع أعضاء بعثة المنتخب 🇪🇬 … ⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) February 4, 2022
أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الأفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.#EFApic.twitter.com/l7mNEG04uN
يذكر أن المنتخب المصري فاز على نظيره السنغالي في 7 مباريات من أصل 13 مواجهة جمعت بينهما، ويعود آخر انتصار لمنتخب "الفراعنة" على "أسود التيرانجا" منذ 7 فبراير 2006 في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2006"، وتوج بها منتخب مصر على حساب كوت ديفوار "ساحل العاج" بفوزه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.
المصدر: وكالات
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