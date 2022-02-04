تصريحات وردود أفعال لاعبي منتخب مصر بعد "الحرب الكروية" ضد الكاميرون

أكد لاعبو المنتخب المصري، بعد الفوز على الكاميرون، والتأهل إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021"، عزمهم العودة إلى بلدهم بكأس البطولة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع "فيسبوك" تصريحات بعض لاعبيه، جاءت فيها:

لاعب خط الوسط محمد النني (أرسنال):

المهاجم حمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا):

لاعب خط الوسط رمضان صبحي (بيراميدز):

حارس المرمى محمد الشناوي (الأهلي):

المدافع محمد عبد المنعم (الأهلي) الفائز بجائز أفضل لاعب في المباراة ضد الكاميرون:

حارس المرمى محمد أبو جبل (الزمالك) بطل المباراة:

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وضرب منتخب مصر موعدا في النهائي مع نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في ياوندي.

بينما سيكتفي منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو بالمنافسة فيما بينهما على المركز الثالث في البطولة القارية.

المصدر: RT