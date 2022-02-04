حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 .. صور

انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية اليوم الجمعة، في تمام الساعة (20:00) مساء بالتوقيت المحلي للصين، و(17:00) بتوقيت غرينتش في الملعب الوطني، المعروف بـ"عش الطائر".

واستضاف هذا الملعب حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008" أيضا.

وتوافد عدد من زعماء الدول إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب نظيره الصيني شي جين بينغ.

رياضات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

تشهد هذه تلك النسخة المنافسة في 15 لعبة هي التزلج على المنحدرات الثلجية والبياثلون والتزلج الجماعي وتزلج اختراق الضاحية والكيرلنغ والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر.

وكذلك تضم قائمة الألعاب، هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج النوردي المزدوج، التزلج على مسار قصير، سباق الزلاجات الصدرية، القفز التزلجي، التزلج على الثلوج، والتزلج السريع.

الدول المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

تشارك في هذه الألعاب 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد.

وبشكل إجمالي يشارك في هذه النسخة 2861 رياضي، يتنافسون في 109 منافسات بالرياضات السابق ذكرها.

المصدر: RT