ما علاقة "زجاجة البركة" بوصول منتخب مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا؟

كشف مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، عن أحد أسرار حارس "الفراعنة"، محمد أبو جبل، بعدما تألق أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، أمس الخميس.

وفاز "الفراعنة" على مستضيف البطولة منتخب الكاميرون بركلات الترجيح 3-1، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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وفرض أبو جبل نفسه نجما لمباراة مصر والكاميرون، بتدخلاته الرائعة خلال المواجهة، وأيضا بتصديه لركلتين ترجيحيتين منحت "الفراعنة" بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي بعد غد الأحد في النهائي.

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وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أتمنى أن نسعد الشعب المصري، ونعود بكأس البطولة".

وأضاف "أوجه تحية خاصة لحراس مرمى منتخب مصر لاجتهادهم في ظل الأحمال والضغط البدني الشديد عليهم".

وتابع "أبو جبل كان يحمل زجاجة، سأطلق عليها زجاجة البركة، لكن سأكشف سرها في وقت لاحق".

وأكمل الحضري "الجهاز الفني مترابط ونعمل لمصلحة المنتخب. لن نفرح طويلا وأمامنا 48 ساعة للتحضير للنهائي".

المصدر: وكالات