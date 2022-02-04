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شاهد.. سر خدعة زجاجة فوز منتخب مصر على نظيره الكاميروني

الرياضة

شاهد.. سر خدعة زجاجة فوز منتخب مصر على نظيره الكاميروني
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كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سر زجاجة المياه التي كانت بحوزة حارس مرمى منتخب مصر أبو جبل والتي ساعدته في التصدي لركلات الجزاء التي أهدت لمصر الانتصار على الكاميرون.

شاهد.. سر خدعة زجاجة فوز منتخب مصر على نظيره الكاميروني
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ووفقا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، فقد قام حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل بتدوين أسماء وأرقام اللاعبين الذين سيقومون بتسديد ركلات الجزاء من المنتخب الكاميروني وزاويتهم المفضلة.

وساعدت الورقة حارس مرمى منتخب مصر في تذكر الزوايا والتصدي لركلتي ترجيح ومنح منتخب مصر التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب الكاميرون.

المصدر: RT

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