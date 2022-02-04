بطل موقعة مصر والكاميرون يقدم وعدا للجماهير المصرية

تعهد حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، بإسعاد الجماهير المصرية من خلال التتويج ببطولة أمم إفريقيا الحالية، بعد تأهل "الفراعنة" إلى النهائي على حساب الكاميرون بركلات الترجيح.

وفرض أبو جبل نفسه نجما لمباراة مصر والكاميرون التي أقيمت أمس الخميس في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن الدور نصف النهائي، بتدخلاته الرائعة خلال المواجهة، وأيضا بتصديه لركلتين ترجيحيتين منحت "الفراعنة" بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

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وقال أبوجبل في تعليقه على تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم إفريقيا: "الحمد لله على الفوز، أبارك للشعب المصري واتحاد الكرة والجهاز الفني".

وأضاف الحارس العملاق: "حاولنا التهديف في المباراة (ضد الكاميرون)، ولكن وصلنا إلى ركلات الترجيح.. نأخذ البطولة خطوة خطوة ونثبت للجميع أن المنتخب المصري هو الأقوى".

وأكمل أبوجبل متعهدا للجماهير المصرية: "نعد الجماهير بالعودة بالكأس".

وتلعب مصر في النهائي مع السنغال بعد غد الأحد.

ولم يتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا منذ العام 2010، علما بأنه بلغ المباراة النهائية في 2017 وخسر أمام الكاميرون.

أما السنغال، فلم تحصد قط لقب البطولة القارية، وكانت قريبة من التتويج في النسخة الماضية في العام 2019، لكنها خسرت المباراة النهائية أمام الجزائر بهدف دون رد.

المصدر: RT