من داخل الحافلة.. محمد صلاح ولاعبو المنتخب المصري يحتفلون على أنغام روبي: "هوبا"! (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية روبي، فيديو للاعبي منتخب مصر، وهم يحتفلون بالفوز على منتخب الكاميرون، خلال الساعات الماضية، والوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

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وظهر لاعبو المنتخب داخل الحافلة عقب عودتهم من المباراة، وهم يغنون أغنية روبي الشهيرة "هوبا" ويتوسطهم اللاعب العالمي محمد صلاح.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي روبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقوا: "مين قدك.. صلاح والمنتخب بيغنوا هوبا".

وفي وقت سابق، احتفل لاعبو منتخب "الفراعنة" مع الجماهير في مدرجات ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بتأهلهم إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وتوجهوا إلى المدرجات لتحية الجماهير المساندة لهم، وسط فرحة عارمة وتشجيع حماسي من قبل المتواجدين في المدرجات.

المصدر: RT