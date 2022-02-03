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أصدقاء الأمس أعداء الغد.. محمد صلاح وجها لوجه ضد ساديو ماني

الرياضة

أصدقاء الأمس أعداء الغد.. محمد صلاح وجها لوجه ضد ساديو ماني
AP Themba Hadebe
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ضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي النسخة الـ33 من بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم، مع نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتمكن منتخب مصر من التأهل على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه في عقر داره بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي.

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وبذلك سيواجه النجم المصري محمد صلاح في النهائي زميله في فريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني الذي قاد بدوره منتخب بلاده للنهائي على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو بتغلبه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي.

بينما سيكتفي منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو بالمنافسة على المركز الثالث بالمنافسة لبطولة القارة السمراء.

المصدر: RT 

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