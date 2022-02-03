كأس إفريقيا.. التشكيلة الأساسية لـ"الحرب الكروية" بين مصر والكاميرون

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية اليوم الخميس، صوب ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، لمتابعة "الحرب الكروية" بين منتخبي مصر والكاميرون.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الغامبي بكاري جاساما صافرة بداية المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن الدور قبل النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي توني كونسيساو (60 عاما)، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة":

📋 تشكيل اللقاء 📋



🇨🇲 الكاميرون 🆚 مصر 🇪🇬



إليكم العناصر الأساسية للأسود والفراعنة في ختام مباريات نصف نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #CMREGYpic.twitter.com/AGbCwSVKk9 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 3, 2022

في المقابل، وضع البرتغالي الآخر كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الأسود غير المروضة" الكاميرونية، والتي شهدت عودة محمد أبو جبل ليحمي عرين "الفراعنة" في هذه المباراة:

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وسيضرب الفائز في المباراة موعدا في النهائي مع منتخب السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: RT