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كأس إسبانيا.. رايو فايكانو إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 40 عاما

الرياضة

كأس إسبانيا.. رايو فايكانو إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 40 عاما
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بلغ رايو فايكانو الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 40 عاما، بفوزه على مايوركا 1-0 في ربع النهائي.

وسجل الأرجنتيني أوسكار تريخو، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وكان رايو فايكانو عاد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في إسبانيا مطلع الموسم الحالي، وأبلى بلاء حسنا حيث يحتل المركز الثامن، ونجح في التغلب على برشلونة 1-0 في 27 أكتوبر الماضي.

ويلتقي رايو فايكانو في نصف النهائي مع فالنسيا الفائز بصعوبة على ضيفه قادش 2-1. 

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا، في وقت لاحق اليوم الخميس، بمواجهة ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، ولقاء ريال مدريد ضد مضيفه أتليتك بلباو الوصيف.

المصدر: أ ف ب

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