ماني يرفع راية التحدي والفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى

صرح نجم المنتخب السنغالي، ساديو ماني، بأن منتخب بلاده سيحاول الفوز بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد الخبرة التي اكتسبها من خوض نهائي النسخة الماضية للبطولة القارية.

وبلغ منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وكان قد خسر في نهائي النسخة الماضية "مصر 2019" أمام الجزائر.

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وقاد ماني منتخب "أسود التيرانغا" للفوز على منتخب بوركينا فاسو (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وينتظر الفائز من مواجهة مصر والكاميرون اليوم الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في ياوندي أيضا.

وقال ماني بعد الفوز على بوركينا فاسو: "الخبرة ستكون ميزة إضافية جيدة للسنغال، أعتقد أن هذا الجانب كان واضحا منذ بداية البطولة".

وأضاف: "عانينا كثيرا من العدوى بفيروس كورونا ومن العديد من الإصابات البدنية أيضا، وواجهنا وقتا عصيبا لكن بفضل خبرتنا حافظنا على هدوئنا حتى تعافى الجميع".

وواصل: "شاركنا في المباراة النهائية في المرة الماضية، لذا فلدينا خبرة وسنحاول الفوز باللقب هذه المرة".

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وأتم ماني حديثه، قائلا: "يوجد الكثير من القادة في الفريق الحالي لأن لدينا الكثير من اللاعبين الناضجين، الكل يقوم بدوره حتى يتسنى للفريق المضي قدما".

وينتظر عشاق فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبي مصر والسنغال مواجهة محتملة بين ماني وزميله في "الريدز" النجم المصري محمد صلاح في نهائي بطولة القارة السمراء.

يذكر أن منتخب السنغال لم يسبق له تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا، بينما يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات التويج باللقب بواقع 7 مرات، ويليه نظير الكاميروني برصيد 5 ألقاب.

المصدر: وكالات