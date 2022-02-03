تصفيات مونديال 2022.. إقالة بيتروفيتش من تدريب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب الأول، المونتينيغري، جيليكو بيتروفيتش، على خلفية تردي نتائج "أسود الرافدين" في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وقال الاتحاد العراقي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، أمس الأربعاء: "اتحاد كرة القدم العراقي قرر في اجتماعه، إعفاء مدرب المنتخب الوطني (بيتروفيتش) وإناطة المهمة إلى مدرب محلي ستتم تسميته في الأسبوع المقبل، وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، تضم مجموعة من الأكاديميين والمدربين واللاعبين السابقين لوضع الخطط الاستراتيجية".

اتحاد كرة القدم العراقي يققر في اجتماعه، اليوم الاربعاء، إعفاء مدرب المنتخب الوطنيّ (بتروفيتش) وإناطة المهمة إلى مدربٍ محلي ستتم تسميتهُ في الأسبوعِ المقبل وتشكيل لجنةٍ من ذوي الخبرة والاختصاص، تضمُ مجموعةً من الأكاديميين والمدربين واللاعبين السابقين لوضع الخطط الاستراتيجيّة. pic.twitter.com/MwaWUeBrZR — IRAQ F.A. (@IRAQFA) February 2, 2022

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعادل منتخب العراق مع مضيفه اللبناني (1-1) في الجولة الثامنة من الدور الحاسم لمنافسات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر، لتتأزم وضعية "أسود الرافدين" في ترتيب المجموعة.

ويحتل العراق المركز الخامس برصيد خمس نقاط، متخلفا بنقطة عن لبنان الرابع، وأربع نقاط عن الإمارات الثالثة التي تبدو حظوظها الأوفر في الجولتين الأخيرتين لحجر بطاقة المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق، بعد أن ضمنت كل من إيران وكوريا الجنوبية البطاقتين المباشرتين إلى العرس العالمي نهاية العام الحالي.

المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم



