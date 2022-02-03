الـ"كاف" يعدل توقيت مباراة برونزية كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، تقديم مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الـ33 لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون إلى السبت المقبل.

وكانت المباراة مقررة الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي قبل ثلاث ساعات من المباراة النهائية المقررة على ملعب "أولمبي" في نفس المدينة، لكن تم تقديمها إلى السبت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، بدلا من 16:00، من أجل تفادي التداخل بين المباراتين.

وتقام المباراة النهائية في موعدها الأحد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وكانت إقامة المباراتين في يوم واحد تتطلب تعبئة عناصر قوات الأمن في مكانين في العاصمة ياوندي، وقد تتسبب أيضا في مشاكل في البروتوكول (إمكانية عدم قدرة مسؤولي الاتحاد الإفريقي على تسليم ميداليات المركز الثالث والتواجد في الوقت المناسب عند انطلاق المباراة النهائية).

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وتقام مباراة نصف النهائي الثانية بين الكاميرون ومصر مساء اليوم الخميس في "أوليمبي"، ولن يكون أمام المنتخب الخاسر سوى 48 ساعة فقط للاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب بوركينا فاسو، الذي خسر أمس الأربعاء أمام السنغال في لقاء نصف النهائي الأول (1-3).

المصدر: وكالات