كيف تمكن برشلونة من التعاقد مع أوباميانغ بعد إقفال سوق الانتقالات؟

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ حتى 2025 قادما من أرسنال الإنجليزي.

وقال النادي الكتالوني في بيان "توصل برشلونة وأوباميانغ إلى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع أرسنال"، مضيفا "سيوقع اللاعب عقدا حتى يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو".

ويأتي الإعلان الرسمي عن ضم برشلونة لابن الـ32 عاما بعد إقفال فترة الانتقالات الشتوية مساء الاثنين، وذلك لأنه محرر من عقده مع أرسنال الذي أعلن أمس الثلاثاء عن فسخ ارتباطه بالدولي الغابوني.

𝑨 𝑼 𝑩 𝑨 𝑴 𝑬 𝒀 𝑨 𝑵 𝑮 pic.twitter.com/iwwRr8AXBJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

وكان أوباميانغ، وصل إلى إسبانيا الاثنين الماضي قبل إقفال نافذة الانتقالات الشتوية، إلا أن برشلونة لم يعلن عن أي صفقة قبل انقضاء المهلة بانتظار حسم رسميا تحرير المهاجم الغابوني من عقده مع أرسنال.

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وبات أوباميانغ خارج حسابات أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي جرد الغابوني من شارة القائد واستبعده عن الفريق منذ منتصف ديسمبر الماضي لأسباب تأديبية.

ووفقا لتقارير، كان أوباميانغ من اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي براتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات