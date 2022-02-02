المنتخب السعودي يكشف طبيعة إصابة لاعبه المالكي

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، إصابة لاعبه عبد الإله المالكي في الرباط الصليبي، ما سيحرمه من المشاركة مع ناديه الهلال في كأس العالم للأندية التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

وجاء في بيان نشره المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالإله المالكي صباح اليوم في مدينة الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب "عبدالإله المالكي" صباح اليوم في مدينة "الرياض"، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

— تمنياتنا له بالشفاء العاجل 🤲🏼 pic.twitter.com/SMXqBjb8nA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) February 2, 2022

وكان المالكي، أصيب أثناء المباراة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الياباني، أمس الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، والتي خسرها المنتخب السعودي 0-2 ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.

ولم يستطع المالكي إكمال اللقاء.

وسيغيب المالكي بالتالي عن الهلال بطل آسيا الذي يخوض أولى مبارياته في مونديال الأندية الأحد المقبل.

وكان المالكي، انتقل في سوق الانتقالات الشتوية الذي انتهى في السعودية نهاية شهر يناير الماضي من الاتحاد إلى الهلال بعد دخوله الفترة الحرة، واشترى الهلال المدة المتبقية من عقده لستة أشهر على أمل مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية.

المصدر: أ ف ب