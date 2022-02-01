الـ"كاف" يغرم كيروش ويقر عقوبات أخرى بسبب أحداث مباراة منتخب مصر والمغرب

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط على منتخب مصر ونظيره المغربي، عقب اللقاء الذي جمعهما في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ووفقا لما أفاد به موقع "القاهرة 24" فإن لجنة الانضباط قررت إيقاف المدافع مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين، بالإضافة إلى إيقاف روجيه باولو مساعد المدرب البرتغالي كيروش لمدة 4 مباريات.

وأكد المصدر أن لجنة الانضباط قررت تغريم منتخب مصر 25 ألف دولار، بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب، وأنه تقرر أيضا إيقاف اللاعبين المغربيين سفيان بوفال وسفيان شكلا لمدة مباراتين، بالإضافة إلى تغريم منتخب "أسود الأطلس" 10 آلاف دولار.

ومن المنتظر وفق ما علمه "القاهرة 24" أن يواجه الاتحاد المصري ونظيره المغربي عقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة، بسبب سوء السلوك خلال المباراة وبعدها.

وشهدت مباراة مصر والمغرب أحداثًا مؤسفة ومشادات بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية المباراة داخل غرف الملابس، وصلت إلى التشابك بالأيدي.

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وفي وقت سابق كشف "القاهرة 24" أن مسؤولي بعثة منتخب مصر زاروا بعثة المنتخب المغربي، لتقديم الاعتذار واحتواء الأزمة والتأكيد على الروح الطيبة بين الشقيقين.

وتغلب منتخب مصر على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف بعد تمديد المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.

وضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره الكاميرون مساء يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك في المربع الذهبي للبطولة.

المصدر: "cairo24"