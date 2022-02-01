شاهد.. تمريرات سحرية في كأس إفريقيا بينها واحدة على "طبق من ذهب" لصلاح

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيديو عبر "تويتر" لمجموعة مختارة من التمريرات المميزة، التي شهدتها مباريات دور الثمانية للنسخة الـ33 من بطولة القارة السمراء.

ومن بين التمريرات التي دخلت مقطع الفيديو المنشور عبر صفحة "كاف" على موقع "تويتر" تمرية النجم المصري لمحمد صلاح خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي (2-1)، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.

وأحرز محمد صلاح، مهاجم ليفربول، هدف التعادل لمنتخب "الفراعنة" في الوقت المناسب بحلول الدقيقة الـ53 من زمن اللقاء، ومن ثم صنع هدف الفوز لزميله محمود حسن تريزيجه، عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الإضافي الأول، بتمريرة على "طبق من ذهب".

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع "تويتر" قد نشر غداة المباراة مبشرة مقطع فيديو خاص لتمريرة صلاح وعلق عليها، قائلا: " أمسك بي إن استطعت.. محمد صلاح راوغ مدافع منتخب المغرب بطريقة مذهلة قبل أن يمرر الكرة على طبق من ذهب إلى محمود تريزيجيه ليسجل هدف الفوز لصالح الفراعنة في ربع نهائي".

أمسك بي إن استطعت 💨



محمد صلاح راوغ مدافع منتخب المغرب بطريقة مذهلة قبل أن يمرر الكرة على طبق من ذهب إلى محمود تريزيجيه ليسجل هدف الفوز لصالح الفراعنة في ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👟 #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @binance | @BinanceAfricapic.twitter.com/1v5fcVoMoQ — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 31, 2022

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وسجل محمد صلاح (29 عاما) الهدف الثاني له في النسخة الحالية للبطولة، بعد هدفه الأول في شباك غينيا بيساو ضمن دور المجموعات، وهو السادس له في البطولة القارية، حتى الآن، حيث سبق لقائد "الفراعنة" تسجيل أربع أهداف في النسختين السابقتين، موزعة في شباك غانا وبوركينا فاسو في نسخة عام 2017، ثم في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019، ليعادل رقم مواطنه محمد أبو تريكة.

بينما النجم المصري الراحل، حسن الشاذلي، الهداف التاريخي لمنتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا سجلها خلال 3 نسخ، يليه حسام حسن (11 هدفا)، ومن ثم أحمد حسن برصيد 8 أهداف.

وقاد صلاح منتخب مصر، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولة برصيد 7 ألقاب، للدور نصف النهائي للبطولة الذي سيواجه فيه نظيره الكاميروني، مستضيف البطولة.

المصدر: وكالات