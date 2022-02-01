ميدو ووزير الرياضة المصري يعلقان على تصريحات إيتو ووصفه مباراة مصر والكاميرون بـ"الحرب"

أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، التي وصف فيها المباراة المرتقبة ضد منتخب مصر بـ"الحرب"، حفيظة شريحة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإيتو، خلال جلسة خاصة جمعته مع لاعبي منتخب بلاده، يتحدث فيه عن المباراة ضد نظيره المصري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، ووصفها بـ"الحرب"، بقوله: "كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب".

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ونال الفيديو استهجان العديد من المتابعين، حيث اعتبروا أن الوصف لم يكن موفقا، خاصة وأنها مباراة كرة قدم.

بينما حرص عدد من رموز الرياضة المصرية على الدفاع عن إيتو، وتوضيح ما قصده من تلك الكلمات، وفي مقدمتهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "تابعت تصريحات صامويل إيتو بخصوص الحرب الكروية قبل مباراة مصر، وأرى أنه يريد تحفيز اللاعبين فقط، ولا يقصد بها أي أمور أخرى".

كما اعتبر أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ما قاله إيتو للاعبي المنتخب الكاميروني أمر طبيعي.

وأوضح: "هذا الأمر كان يحدث معنا من رؤساء اتحاد الكرة ورؤساء البعثات المرافقين لنا في البطولات، لا توجد مشكلة في حديث إيتو في عرف كرة القدم، وهذا كان يحدث معنا".

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وأضاف: "بعض الأشخاص يتربصون، لكن مقطع الفيديو كان قبل مباراة مصر والمغرب بـ24 ساعة، وتحديدا بعد فوز الكاميرون على جامبيا في ربع النهائي بشكل مباشر".

وستقام المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والكاميرون، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت "غرينتش، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

بينما ستقام المباراة الأخرى ضمن الدور قبل النهائي للنسخة الـ33 من البطولة القارية، غدا الأربعاء، وستجمع منتخبي بوركينا فاسو والسنغال.

المصدر: وكالات