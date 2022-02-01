التدقيق المالي يكشف "سلوكا إجراميا خطيرا" لمجلس إدارة برشلونة السابق

كشف التدقيق المالي لنادي برشلونة الإسباني عن "سلوك إجرامي خطير" ارتكبته الإدارة السابقة للنادي الكتالوني، بحسب ما أشار تقرير الثلاثاء لمحام عينه "البلاوغرانا".

وقال رئيس النادي الحالي خوان لابورتا، إن الإدارة السابقة بإشراف الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو قامت "بمدفوعات من دون سبب، وأخرى بمزاعم كاذبة وغير متناسبة".

ودفعت نتائج التقرير النادي إلى تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال مصدر لوكالة "فرانس برس"، إن مكتب المدعي العام بدأ الجمعة تحقيقا في "جرائم اقتصادية".

وكان برشلونة، قرر إسناد التحقيق المالي إلى شركة "كرول" المالية، بعدما أعلن المدير العام للنادي، فيران ريفرتر عن نتائج التدقيق الداخلي في أكتوبر الماضي.

وقال ريفرتر إن النادي كان "مفلسا كليا" عندما تولى لابورتا رئاسته في مارس 2021، وكشف التدقيق حينها عن إجمالي ديون بلغ 1.35 مليار يورو.

المصدر: أ ف ب