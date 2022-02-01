صلاح يستحضر الجزائر لتحفيز زملائه قبل مواجهة الكاميرون (فيديو)

استحضر نجم منتخب مصر، محمد صلاح، ما حصل لمنتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية، لتحفيز زملائه قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي البطولة القارية.

وقال صلاح في تصريحات صحفية قبل مواجهة الكاميرون المقررة بعد غد الخميس: "كأس الأمم الإفريقية بطولة صعبة، ولا يمكن التكهن بنتيجة أي مباراة، لأن كل المنتخبات عانت بشدة".

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وأوضح: "لقد رأينا الجزائر حاملة اللقب تخرج من دور المجموعات، بينما تأهلت السنغال بإحراز هدف وحيد في ثلاث مباريات بدور المجموعات، أنا لا أتكلم بسوء عنهم بل أريد أن أقول إن البطولة صعبة على الجميع".

محمد صلاح يطلب المزيد من زملائه قبل موقعة الكاميرون 👌🏼 pic.twitter.com/ExF9orpx1C — E P L W O R L D (@EPLworld) February 1, 2022

وأضاف صلاح محذرا زملاءه: "منتخب نيجيريا كان أفضل الفرق في دور المجموعات وقد خرج سريعا من دور الـ16".

وتابع: "يجب أن نكون في حالة تركيز تامة أمام الكاميرون، نحن بحالة جيدة بدنيا، والآن علينا التعافي على المستوى الذهني".

وأشاد قائد منتخب مصر بزملائه، قائلا: "اللاعبون بذلوا أقصى جهد لديهم في مباراة صعبة أمام المغرب (في ربع النهائي)، وأتمنى أن نواصل الانتصارات".

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من القاء الكاميرون ومصر، سيواجه الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، التي ستقام غدا الأربعاء، وستجمع منتخب بوركينا فاسو بنظيره السنغالي.

المصدر: وكالات