أول تعليق للنجم الجزائري بلايلي بعد انتقاله للدوري الفرنسي (فيديو)

أعرب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي بريست المنتمي لدوري الدرجة الفرنسية الثانية لكرة القدم.

وقال بلايلي في مقطع فيديو نشره بريست على حسابه في موقع "تويتر": "أنا سعيد بلانضمام لنادي بريست، وأنا فخور بالتوقيع للفريق".

وكان بريست، أعلن أمس الاثنين، تعاقده في صفقة انتقال حر مع بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

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وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقد بلايلي مع بريست يتضمن خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى.

وكان بلايلي، لاعب الوسط الذي سيبلغ عامه الثلاثين في مارس المقبل، تحرر من عقده الممتد على 18 شهرا "بالتراضي" مع نادي قطر القطري، غداة تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر ضمن نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم في الدوحة الشهر الماضي.

وسرق بلايلي الأضواء في بطولة كأس العرب التي ظفرت الجزائر بلقبها بالفوز على تونس في المباراة النهائية، وسجل هدفين وصنع آخر.

وشارك بلايلي أيضا في كأس أمم إفريقيا الحالية في الكاميرون، غير أن الجزائر حاملة اللقب ودعت البطولة من الدور الأول.

تجدر الإشارة إلى أن نادي بريست، يحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، ويبتعد بتسع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

المصدر: RT