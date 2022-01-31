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الاتحاد المغربي يكشف سبب الاشتباك بين لاعبي مصر والمغرب

الرياضة

الاتحاد المغربي يكشف سبب الاشتباك بين لاعبي مصر والمغرب
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كشف مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم ما حدث عقب مباراة مصر وأسود الأطلس، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا في المباراة التي شهدت فوز المنتخب المصري بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وقال متحدث الاتحاد المغربي لكرة القدم محمد مقروف: "وقت توجه اللاعبين لغرف الملابس، دخل بعض لاعبي المنتخب المغربي في مشادة مع مساعد كيروش، وتلفظ بكلمات في حقهم، وهذا الأمر دفع فوزي لقجع للتدخل من أجل أن يقول له لماذا تسب اللاعبين".

وأضاف مقروف: "وقعت نقاشات دون أن يلمس لقجع أي أحد، وجاء رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكيروش ومساعده، وطلبنا الاعتذار للرئيس في غرفة ملابس المنتخب المغربي وانتهت الأزمة". 

وتابع: "ما ذكرته حرفيا كتبه مراقب المباراة في تقريره عن اللقاء، وسلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي".

وفتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحقيقا في أحداث مباراة مصر والمغرب، بعدما تسلم بشكل رسمي تقرير المباراة، من أجل معرفة من المخطئ في الأزمة التي اندلعت، ومن أشعل فتيل شرارتها، وإصدار قراراته، سواء كان الأمر يستحق أم لا، خلال الساعات القليلة المقبلة. 

المصدر: الوطن سبورت

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