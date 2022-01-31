صورة للاعبي منتخب مصر ومحمد صلاح تثير الجدل

أثارت صورة لعدد من لاعبي منتخب مصر على رأسهم محمد صلاح جدلا واسعا أثناء عملية الاستشفاء من حالة الإرهاق التي سيطرت عليهم بعد مباراة المغرب.

تخيل لما تكون بتلعب في اقوى دوري في العالم .. وبيتابع تدريباتك وتحضيراتك افضل متخصصين . وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت عشان بلدك . وسط تنظيم كارثي

كل الدعم والتحية لكل الاعيبة وبعثة المنتخب انهم بيستحملوا كل المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي عشان بلدهم وعشان يفرحونا pic.twitter.com/wMQLihrZxG — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 31, 2022

وظهر نجوم منتخب مصر أثناء الاستشفاء في "جردل" بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة في فندق الإقامة لعمل الاستشفاء الذي يحتاجه لاعبي الكرة عقب نهاية المباراة لإزالة الإرهاق والتعب واستعادة التركيز وإراحة العضلات.

وقام عدد من النشطاء بالتعليق على الصورة على رأسهم الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي الذي قال: "تخيل لما تكون بتلعب في أقوى دوري في العالم .. وبيتابع تدريباتك وتحضيراتك أفضل متخصصين. وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت عشان بلدك. وسط تنظيم كارثي كل الدعم والتحية لكل الاعيبة وبعثة المنتخب أنهم بيستحملوا كل المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي عشان بلدهم وعشان يفرحونا".

وقاد محمد صلاح، مصر لبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد أن سجل هدفا وصنع آخر ليقلب منتخب الفراعنة تخلفه امام نظيره المغربي الى فوز 2-1 بعد التمديد على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي.

المصدر: RT