تصفيات آسيا لمونديال قطر.. جدول مواعيد المرحلة الثامنة

تتواصل غدا الثلاثاء، التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بإقامة ست مباريات ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات حسب توقيت السعودية:

المجموعة الأولى

لبنان # العراق - الساعة 15:00

سوريا # كوريا الجنوبية - الساعة 17:00

إيران # الإمارات العربية المتحدة - الساعة 17:30.

المجموعة الثانية

اليابان # السعودية - الساعة 13:15

فيتنام # الصين - الساعة 15:00

عمان # أستراليا - الساعة 19:00.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى مونديال "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

وكانت إيران أول المتأهلين إلى العرس العالمي عن القارة الآسيوية، إلى جانب قطر المضيفة، عقب فوزها على جارتها العراق 1-0 الخميس الماضي، فيما تقترب السعودية وكوريا الجنوبية أيضا من حجز بطاقتيهما.

المصدر: RT