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السنغال تقصي غينيا الاستوائية وتكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية

الرياضة

السنغال تقصي غينيا الاستوائية وتكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية
caf_online_AR/twitter
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تغلبت السنغال على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في ختام الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية السنغال كل من فامارا دييدهيو وشيخو كوياتي وإسماعيلا سار في الدقائق 28 و68 و79 على التوالي، فيما سجل هدف غينيا الاستوائية الوحيد جانيك بويلا سام في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، حجزت السنغال بطاقة المربع الذهبي الرابعة والأخيرة، وستواجه في قبل النهائي بوركينا فاسو الفائزة بدورها على تونس بهدف دون مقابل ضمن ربع النهائي أمس السبت.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية سيلتقي المنتخبان المصري والكاميروني.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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