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إقالة منذر الكبير من تدريب المنتخب التونسي

الرياضة

إقالة منذر الكبير من تدريب المنتخب التونسي
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد إقالة مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير بعد 24 ساعة على خروج "نسور قرطاج" من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء في البيان: "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبير وتعيين السيد جلال القادري خلفا له".

وأضاف: "نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية. كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ".

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وتأتي الإقالة بعد خروج "نسور قرطاج" من كأس إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون بعد الخسارة بهدف دون مقابل أمام بوركينا فاسو ضمن الدور ربع النهائي أمس السبت.

المصدر: RT

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