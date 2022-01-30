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نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم المنتخب المصري 2-1 على نظيره المغربي

شاهد العرقلة التي تعرض لها أشرف حكيمي وتسببت بركلة جزاء في مباراة مصر والمغرب

الرياضة

شاهد العرقلة التي تعرض لها أشرف حكيمي وتسببت بركلة جزاء في مباراة مصر والمغرب
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تقدم المنتخب المغربي على نظيره المصري بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون لغاية السادس من فبرابر.

وجاء هدف "أسود الأطلس" من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة نفذها بنجاح سفيان نوفال.

وتسبب في ركلة الجزاء المصري أيمن أشرف بعد عرقلته للمغربي أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.

المصدر: RT

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