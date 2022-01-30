شاهد العرقلة التي تعرض لها أشرف حكيمي وتسببت بركلة جزاء في مباراة مصر والمغرب
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تقدم المنتخب المغربي على نظيره المصري بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون لغاية السادس من فبرابر.
وجاء هدف "أسود الأطلس" من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة نفذها بنجاح سفيان نوفال.
وتسبب في ركلة الجزاء المصري أيمن أشرف بعد عرقلته للمغربي أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.
#كأس_أمم_أفريقيا | #AFCON2021— Just 3z (@z240607439) January 30, 2022
كأس أمم أفريقيا | المغرب 0 × 0 مصر | لقطة ركلة جزاء المغرب HD
- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/BiBuETCQXr
اشرف حكيمي يسقط— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022
لاعبو المغرب 🇲🇦 يطالبون بركلة جزاء !!#المغرب_مصر#مصر_المغربpic.twitter.com/vbIMgkiSr1
المصدر: RT
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