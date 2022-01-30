نادال يتوج بلقب أستراليا المفتوحة على حساب مدفيديف.. ويفك شراكته مع فيدرر ودجوكوفيتش
توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة أسترالية المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب بفوزه اليوم الأحد في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
وتقدم النجم الروسي بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 6-2 و7-6، قبل أن ينتفض نادال ويقلب الطاولة رأسا على عقب بفوزه بثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 6-4 و6-4 و7-5، ليحسم النهائي لمصلحته خلال 5 ساعات و24 دقيقة.
وهذا اللقب هو الـ21 للنجم الإسباني في البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، لينفرد بهذا الرقم القياسي بعد أن كان يتشارك بـ20 لقبا مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري فيدرر.
21. Grand. Slams. History. Made.🙌@RafaelNadal makes history breaking the record for most Grand Slams men’s singles titles. Congratulations, Rafa!🇪🇸 #AusOpen | #AO2022 | #Rafa21pic.twitter.com/JL0vwzQ2AK— ATP Tour (@atptour) January 30, 2022
يذكر أن مدفيديف خسر للعام الثاني على التوالي في نهائي بطولة أستراليا بعد أن تغلب عليه دجوكوفيتش في نهائي العام الماضي.
المصدر: RT
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