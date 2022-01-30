ليفربول يوجه رسالة داعمة لصلاح قبل المواجهة المرتقبة بين "الفراعنة" و"أسود الأطلس"

وجه نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، رسالة دعم لنجمه وهدافه المصري محمد صلاح قبل دقائق من انطلاق مباراة المنتخبين المصري والمغربي ضمن الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الريدز" في "تويتر" صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: "كل التوفيق للملك محمد صلاح والمنتخب المصري في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم".

وأشار ليفربول في تغريدته إلى موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيتأهل الفائز من مباراة مصر والمغرب إلى نصف نهائي البطولة القارية، حيث تنتظره الكاميرون المضيفة التي تأهلت إلى المربع الذهبي بعد فوزها على بوركينا فاسو بهدفين نظيفين أمس السبت.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.

المصدر: RT