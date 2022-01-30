رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع الكولومبي دياز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأحد، التعاقد رسميا مع الدولي الكولومبي لويس دياز البالغ 25 عاما قادما من صفوف بورتو البرتغالي.

وقال "الريدز" على موقعه الرسمي: "أكمل نادي ليفربول تعاقده مع الكولومبي لويس دياز قادما من بورتو البرتغالي، وينتظر النادي الحصول على البطاقة الدولية للاعب لإنهاء إجراءات ضمه".

أكمل نادي ليفربول تعاقده مع الكولومبي لويس دياز قادمًا من بورتو البرتغالي، وينتظر النادي الحصول على البطاقة الدولية للاعب لإنهاء إجراءات ضمه. ✍️😄 pic.twitter.com/YpY1WyHeYn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 30, 2022

وأضاف: "وقع اللاعب عقدا طويل الأمد مع الريدز بعد اجتيازه الفحص الطبي، والانتهاء من الاتفاق على الشروط الشخصية".

وتابع: "سيصل دياز إلى الميرسيسايد بمجرد أن يكمل واجبه الدولي مع منتخب كولومبيا الذي سيواجه الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، مساء الثلاثاء".

وواصل: "ينضم دياز إلى ليفربول بعد أن لعب لمدة موسمين ونصف مع بورتو، وخاض 125 مباراة وسجل 41 هدفا، وسيرتدي معنا القميص رقم 23".

الرقم 23 هنا 👋😍pic.twitter.com/SP5ltHjhAB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 30, 2022

بعد البحث والتدقيق 🧐💯



وجدنا أن إضافة عنصر كولومبي للتركيبة الليفربولية سيمنح الجميع مزيدًا من التركيز والمتعة ☕️🇨🇴



رحبوا معنا بلاعبنا الجديد @LuisFDiaz19 ✍️🔴 pic.twitter.com/SNpfVQ5WNY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 30, 2022

ولم يعلن ليفربول عن قيمة الصفقة، لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن "الريدز" حسمها مقابل 40 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليون يورو، وأن عقد دياز يمتد حتى صيف 2027.

"أنا سعيد حقًا بالتوقيع مع ليفربول". 🗨️



لديكم رسالة خاصة من لاعبنا الجديد 😍pic.twitter.com/afJbNxAGOA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 30, 2022

المصدر: LFC_Arabic/twitter