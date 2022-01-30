شاهد.. "عش الطائر" و"شريط الجليد" أبرز مواقع أولمبياد بكين 2022

تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بين 4 و20 فبراير في 3 مناطق مع إعادة الاستخدام الجزئي للمواقع القديمة في العاصمة الصينية التي استضافت فعاليات أولمبياد 2008 الصيفي.

وهنا لمحة عن المواقع الرئيسة للحدث الأولمبي الشتوي:

مع عوارضه الفولاذية المتقاطعة التي تستحضر "عش الطائر" المستوحى منه لقبه، يستضيف الملعب الأولمبي بمقاعده البالغ عددها 80 ألفا مراسم حفلي الافتتاح والختام.

كما تم تغيير أماكن أخرى للألعاب الصيفية لعام 2008 من بينها "المكعب المائي"، المركز المائي السابق المخصص للسباحة حيث فاز الأسطورة الأمريكي مايكل فيلبس بثمانية ألقاب أولمبية في عام 2008: يطلق عليه الآن "المكعب الجليدي" ويستضيف أحداث الكيرلنغ.

تم تجديد قصر الرياضات ووكيسونغ وقصر الرياضة الوطني حيث أقيمت منافسات كرة السلة والجمباز في عام 2008، وذلك لاستضافة منافسات الهوكي على الجليد للرجال والسيدات.

من بين المباني القليلة الجديدة في بكين التي تم بناؤها خصيصا للألعاب الشتوية، هناك حلقة مغطاة تتسع لـ12 ألف مقعد مخصصة للتزلج السريع وتسمى "الشريط الجليدي".

تم بناء مواقع أخرى في العاصمة الصينية. على وجه الخصوص، منصة يبلغ ارتفاعها 60 مترا ستستضيف المسابقات الاستعراضية في التزلج والتزحلق على الجليد.

تم بناؤها بالقرب من أبراج التبريد لمصنع صلب سابق، كان يعمل به في السابق عشرات الآلاف من العمال، قبل أن يتم تحويله إلى مجمع من المكاتب العصرية والحانات والمطاعم.

تم إغلاق المصنع العملاق الذي يرمز لبكين، جزئيا قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 من أجل الحد من الانبعاثات الملوثة، قبل إغلاقه نهائيا في عام 2010.

وتقع منطقة يانكينغ في منطقة ريفية وجبلية، على بعد حوالي 75 كم من وسط المدينة، وهي مجهزة مسبقا بحلبات التزلج والفنادق والينابيع الساخنة.

وستستضيف أحداث التزلج الألبي. وسيتمكن إجمالي 8500 متفرج من الحضور، على حافة الحلبات التي يصل ارتفاعها إلى 900 متر.

في يانكينغ، تم أيضا خصيصا للألعاب بناء الحلبة الأولى في الصين من أجل البوبسلي والسكيليتون والزلاجات. تتسع لألفين مقعد جلوسا و8 آلاف مقعد وقوفا.

ربطت الصين بلدة تشانغجياكو الصغيرة (حوالي 180 كيلومترا شمال غرب بكين) والمنطقتين الأولمبيتين الأخريين بخط سكة حديد فائق السرعة.

سيستضيف الموقع البياتلون وتزلج المسافات الطويلة والقفز على الجليد وكومبينيه التزلج الألبي، بالإضافة إلى التزلّج الحر والتزلج على الجليد.

ميزة خاصة: قفز التزلج له شكل غير نمطي يذكّرنا بـ"روي" التقليدي، وهو نوع من الصولجان الصيني يرمز إلى القوة والحظ السعيد.

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وستقام مسابقات التزلج والتزحلق على الجليد في منتجع تزلج موجود سابقا.

يقع على بعد كيلومترات قليلة من قرية تشانغجياكو الأولمبية، وهي مجموعة من الشقق المحاطة بالجبال وبهندسة معمارية تذكرنا بالشاليهات.

تم بناء ثلاث قرى أولمبية، واحدة لكل منطقة من المناطق الثلاث، لاستيعاب ما مجموعه أكثر من 6 آلاف رياضي ومدرب وأعضاء الوفود.

بعد الألعاب، سيتم تحويلها إلى مساكن للأفراد أو مجمعات تجارية للشركات.

المصدر: "أ ف ب"