قبل القمة العربية بين مصر والمغرب في ربع نهائي كأس إفريقيا.. نتيجة استطلاع RT

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والمصرية والمغربية على وجه التحديد الأحد إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية الذي يستضيف مواجهة "الفراعنة" و"أسود الأطلس".

ويسعى منتخبا مصر والمغرب لمواصلة مسيرتهما في المسابقة، والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية، عندما يلتقيان اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، بدور الثمانية للبطولة، في مواجهة عربية خالصة.

وقبل انطلاق صافرة حكم المباراة نستعرض وإياكم نتيجة تصويت قراء موقع RT الإلكتروني، حول هوية الفائز في لقاء مصر والمغرب بكأس إفريقيا.

وحصد منتخب "الفراعنة" على النسبة الأعلى من الأصوات بـ 62.8%، فيما نال منتخب "أسود الأطلس" 37.2% من أصوات القراء.

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ويطمح منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، للصعود للدور قبل النهائي للمرة الثانية في النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة.

فيما يحلم المنتخب المغربي، بطل المسابقة عام 1976، بالتواجد في هذا الدور للمرة الأولى منذ 18 عاما، حيث لم يبلغ هذا الدور منذ أن صعد للنهائي لآخر مرة بنسخة المسابقة عام 2004 التي أقيمت في تونس.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة تحكيم مباراة مصر ضد المغرب، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداي، ويعاون الحكم السنغالي ماجيتي نداي كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

ومع خسارة المنتخب التونسي مساء أمس أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، انتهى حلم جماهير كرة القدم العربية بمشاهدة منتخبين عربيين في المباراة النهائية للنسخة الـ33 من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر:RT