لفتة حسنة النية من المنتخب البرازيلي تجاه ريال مدريد

يتواجد نجوم ريال مدريد البرازيليون حاليا مع منتخب بلادهم، لكن مدرب "راقصي السامبا" تيتي سيساعد مدرب "الملكي" كارلو أنشيلوتي، قبل مباراة الفريق الحاسمة في كأس الملك لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب البرازيل وافق بالفعل على إطلاق سراح المدافع، إيدر ميليتاو، مبكرا من صفوف "السامبا" بعد أن حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ضد الإكوادور، مما تسبب في إيقافه في عن المشاركة في مباراة الباراغواي.

وعلى الرغم من ذلك، سيقدم تيتي مزيدا من التشجيع لأنشيلوتي حيث ورد أنه سيترك كاسيميرو وفينيسيوس على مقاعد البدلاء في مباراتهم الأخيرة ضد باراغواي، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وبالتالي إراحة اللاعبين وتجنيبهما أي إصابات محتملة.

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وضمنت البرازيل سابقا التأهل إلى مونديال قطر، ولذلك لن تؤثر نتيجة المباراة القادمة على وضعه.

وأوضحت الصحيفة أن نجم ريال مدريد الشاب، رودريغو قد لا يشارك أيضا في تلك المباراة، على الرغم من أن الأمر ليس واضحا بشأن المهاجم السابق لفريق سانتوس.

وسيلعب ريال مدريد مواجهة ذهاب ربع نهائي كأس الملك خارج أرضه الخميس القادم، بينما ستواجه البرازيل الباراغواي فجر الأربعاء في إسبانيا.

وبفضل موافقة تيتي على إراحة نجوم ريال مدريد لن يشعر كاسيميرو وفينيسيوس بالإرهاق عند وصولهما إلى بلباو للانضمام إلى زملائهما في الفريق.

المصدر: "ماركا"