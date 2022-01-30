حصيلة اليوم قبل الأخير.. روسيا تتصدر مونديال أبوظبي للفنون القتالية المختلطة

تتصدر روسيا ترتيب الدول المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، المقامة حاليا في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، برصيد 20 ميدالية، منها 13 ذهبية.

وحلت كازاخستان في المركز الثاني، برصيد 13 ميدالية، بينما جاءت طاجيكستان في المركز الثالث برصيد 5 ميداليات، وذلك حتى اليوم قبل الأخير من منافسات البطولة.

وشهدت منافسات اليوم قبل الأخير إقامة 16 نزالا قويا، في منافسات تحت 21 سنة للرجال والسيدات، وتغلبت خلالها الروسية فالريا تبيافشيف على الكازاخستانية أجرايم ماناكوفا بوزن (47,5)كغ، والروسية ليانا اتوقنوفا على المكسيكية فالريا قوميز بوزن (52,2) كغ.

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وفازت الكازاخستانية كارينا سسنوفا على الأيرلندية كايا سيلفان بوزن (56,7) كغ، والروسية إلينا أقشافا على الإسبانية كارلا مدينا بوزن (65,8) كغ، والروسية داريا برجوفا على الأسترالية أرين كارتر بوزن (70,3) كغ.

وفي نزالات الشباب والرجال، تفوق الكازاخستاني يرسلاتن شاكنباي على الروسي سيناتلو عزيزوف بوزن (52,2) كغ، والروسي أحمد أمييف على البحريني محمد السميع بوزن (56,7) كغ، والروسي أسييف جابرووف على الأوكراني إيفان باسييف بوزن (61,2) كغ.

وفاز الروسي قاسينوف على الأوكراني أندريا ستون بوزن (65,8) كغ، والروسي ماكسيم فكس على الطاجيكستاني بهراز خارشزودا بوزن (70,3) كغ، والروسي فالدسييف على الطاجيكستاني قاسم ساردروف بوزن (77,1) كغ.

المصدر:"وكالات"