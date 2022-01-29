شاهد.. بوركينا فاسو تفتتح التسجيل في شباك تونس في ربع نهائي كأس إفريقيا
افتتح منتخب بوركينا فاسو باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع نظيره التونسي ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وجاء هدف بوركينا فاسو عن طريق دانغو واتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
نهاية الشوط الأول! ⏸️— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022
🇧🇫 بوركينا فاسو 1-0 تونس 🇹🇳
هدف في آخر ثواني الشوط الأول، يضع الخيول في المقدمة أمام نسور قرطاج #كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #BFATUNpic.twitter.com/oMDGEglLJV
وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف دون مقابل.
هدف اول لمنتخب بوركينا فاسو !!!!!— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 29, 2022
تونس 0-1 بوركينا فاسو
الدفاعات !!!!!؟#تونس_بوركينافاسو#تونس_بوركينا_فاسو#TeamTunisiapic.twitter.com/s763zuTwTt
يذكر أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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