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شاهد.. بوركينا فاسو تفتتح التسجيل في شباك تونس في ربع نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

شاهد.. بوركينا فاسو تفتتح التسجيل في شباك تونس في ربع نهائي كأس إفريقيا
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افتتح منتخب بوركينا فاسو باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع نظيره التونسي ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وجاء هدف بوركينا فاسو عن طريق دانغو واتارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف دون مقابل.

يذكر أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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