تشكيلة "نسور قرطاج" الأساسية لمواجهة بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب "رومدي أدجيا" في مدينة غاروا الكاميرونية، الذي سيكون مسرحا لمباراة منتخبي تونس وبوركينا فاسو ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:
🔴⚪ عاجل :— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 29, 2022
التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني التونسي 🇹🇳
بن سعيد ، دراجر ، ليفا، برون ، حدادي ، بن سليماني ، سخيري، ليدوني ، مسكاني ، الخزري ، الجزيري #تونس_بوركينا_فاسو#TeamTunisiapic.twitter.com/V7YA4XYMzV
يذكر أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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