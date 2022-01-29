بكلمات مؤثرة.. رونالدو يودع دبي باللغة العربية بعد زيارة حافلة

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة وداعية باللغة العربية لمدينة دبي الإماراتية التي زارها مع عائلته هذا الأسبوع.

ونشر رونالدو عبر حسابه في "فيسبوك" صورة تجمعه بعائلته على أحد شواطئ دبي وهم يتمتعون بأشعة الشمس، وأرفقها باللغة العربية بالقول: "شكرا دبي على الأوقات الجميلة.. شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكرا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.. دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل … مع خالص محبتي لكم"، وأضاف قلب حب أحمر كرمز تعبيري.

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ووصل رونالدو الأحد الماضي إلى دبي مع أسرته لقضاء إجازة لعدة أيام والالتحاق بمعسكر فريقه مانشستر يونايتد الإعدادي والترفيهي والذي اختار دبي مكانا لقضاء معسكره الشتوي.

وظهر رونالدو في أكثر من لقطة على شواطئ دبي مع أفراد عائلته قبل أن يغادر المدينة مساء أمس الجمعة عائدا إلى إنجلترا.

وكانت زيارة رونالدو إلى دبي حافلة بالأحداث، حيث شارك بجلسة حوارية خلال أسبوع الصحة واللياقة في معرض "إكسبو 2020"، واحتفل بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز الـ28 بطريقة مميزة تزامنا مع إطلاق فلمها القصير "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" العالمية.

المصدر: RT